Воробьев поручил закрыть вход в домодедовские пещеры после случая с пропажей детей

«К счастью, дети найдены, все живы и их здоровью ничто не угрожает. Будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности», — сказал Воробьев.

Он пообещал разобраться в ситуации вместе с правоохранительными органами. «Виновные, которые подвергли жизни опасности, должны быть наказаны», — подчеркнул глава региона.

Воробьев дал поручение администрации Домодедово и региональному управлению МЧС с 18 декабря блокировать доступные входы в пещеры Сьяны и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы избежать подобных инцидентов.

Глава городского округа Домодеово Александр Двойных рассказал «360», что люди довольно часто теряются в пещерах Сьяны из-за разветвленной системы этих пещер.

Восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет потерялись вместе с инструктором. Утром 17 декабря они вошли в Сьяновские пещеры, однако к 19 часам не вышли на связь. В 21:30 спасатели нашли потерявшихся в полном составе. Медицинская помощь никому не потребовалась.