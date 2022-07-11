Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

«Сейчас важно позаботиться о здоровье тех, кто попал в это страшное ДТП. Поручаю нашему блоку здравоохранения, в частности первому заместителю председателя правительства Светлане Стригунковой, проконтролировать, чтобы людям оказали всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Воробьев.

Губернатор также поручил установить все обстоятельства ДТП.

«Важно также выяснить, как могло произойти это страшное происшествие. Поэтому очень прошу правоохранительные органы внимательно разобраться в причинах. Нам важно не допускать подобных ужасных ситуаций», — сказал Воробьев.

ДТП произошло в понедельник на Октябрьском проспекте в Люберцах. В МВД Подмосковья сообщили, что в 16:25 водитель автомобиля каршеринга марки Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего врезался в машину такси, припаркованную возле автобусной остановки. Пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка, их госпитализировали. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и по итогам примет процессуальное решение.