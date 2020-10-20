Аналитика СNN отстранили от работы за мастурбацию на онлайн-совещании

Коллеги Тубина рассказали, что в рамках беседы организовали симуляцию выборов в США. У каждого была своя роль, в числе которых Джозеф Байден, Дональд Трамп и другие. Когда «демократы» и «республиканцы» ушли в комнаты для совещаний, камера Тубина опустилась, и все участники чата увидели, как он мастурбирует. Как уверяет репортер, он думал, что камера отключена.

В настоящий момент проводится внутреннее расследование. На этот период Джеффри отстранен от работы, информирует Telegram-канал RT.

Тубин известен благодаря своим сомнительным обвинениям в адрес России. На протяжении нескольких лет он рассказывал аудитории канала, что Москва якобы «купила» Трампа.