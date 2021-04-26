Ан-26 с отказавшим двигателем экстренно сел в Петербурге

Грузовой самолет Ан-26 совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. На борту воздушного судна находились четыре человека, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ан-26 следовал из Хельсинки, но во время полета возникли технические проблемы. Командир был вынужден запросить аварийную посадку. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ левого двигателя. В результате ЧП никто не пострадал. Точная причина выхода из строя Ан-26 будет установлена после проверки.

Несколькими днями ранее аварийную посадку в Жуковском совершил самолет экспериментальной авиации. Борт следовал от Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Причиной стали проблемы со стойкой шасси в носовой части. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту в этот момент находились 16 человек. Никому из них не потребовалась помощь медиков.