Поисковые работы возобновились в зоне крушения Ан-26 под Хабаровском

Спасатели в Хабаровском крае приступили к поисковым работам на месте крушения самолета Ан-26. Как сообщили «Известия», часть мероприятий планируют завершить в течение одного дня.

Доставить все необходимое на место крушения помог вертолет Ми-8. С его помощью в палаточный полевой лагерь, где разместились спасатели, были доставлены необходимые вещи и оборудование. Специалисты планируют обустроить на месте происшествия вертолетную площадь, работы будут проводиться весь день.

Сейчас родственники погибших получают профессиональную психологическую помощь от специалистов МЧС. Всего на борту самолета находились шесть человек, это летчики и технические специалисты. Не выжил никто. Обломки воздушного судна нашли в районе гор Хребтова. Фрагменты самолета раскидало на десятки метров.

Некоторые СМИ ссылались на источники в авиационных службах и сообщали, что данный самолет мог переработать свой срок эксплуатации. По предварительным данным, он был выпущен в 1979 году и был рассчитан на 40 лет полетов, поэтому к моменту крушения отработал уже 105% собственного ресурса.