Спасатели выехали к месту возможного крушения Ан-26 на квадроциклах

Сотрудникам МЧС и правоохранительных органов пришлось добираться до места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке на спецтехнике. Первоначальный маршрут изменили из-за сильного тумана.

Группировка приостановила движение ночью из-за плохой видимости и сложных дорожных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

С наступлением светолого времени суток специалисты решили двигаться к месту происшествия другим маршрутом. Сопку окутал сильный туман, и возможности добраться через лес не было.

Спасатели и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части направились к подножью сопки на квадроциклах. Далее они пойдут пешком по прибрежной полосе.

Для десанта забронировали вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России. В воздух его поднимут с учетом погодных условий.

Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на борту люди — 28 человек, в том числе двое детей.

СК назвал три предварительные версии случившегося: крушение могло произойти из-за технической неисправности, ошибки пилотов и плохой погоды.