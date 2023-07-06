Происшествия 06 июля 2023, 11:43 Ан-24 совершил жесткую посадку в Сахалинской области Появилось видео жесткой посадки самолета Ан-24 в Сахалинской области

Читать 360tv в

Самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в аэропорту Ноглики Сахалинской области. Об этом сообщил портал «Твой Иркутск».

По предварительной информации, пилот самолета трижды уходил на повторную попытку посадки. В итоге его удалось посадить только с четвертой попытки.

Реклама

Пилот работал по инструментальной системе посадки в непростых погодных условиях. Температура воздуха в момент посадки составляла 11 градусов тепла, видимость — семь тысяч метров, а ветер дул порывами до восьми метров в секунду.

В августе 2022 года самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в Иркутске. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако из-за неполадок с двигателем вернулось на взлетно-посадочную полосу, задев крылом поверхность асфальта. В результате ЧП никто из пассажиров на борту самолета не пострадал.