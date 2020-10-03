Ан-24 аварийно сел в Якутске из-за отказа двигателя

У самолета Ан-24, который летел из Среднеколымска в Якутск, на подлете к аэропорту назначения отказал правый двигатель. Посадка была аварийной, но удачной. Во время ЧП никто не пострадал.

«При выполнении рейса по маршруту Среднеколымск — Якутск авиакомпании „Полярные авиалинии“ на воздушном судне Ан-24 при подлете к аэропорту Якутска произошел отказ правого двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы перевозчика. В авиакомпании добавили, что территориальное управление Росавиации уже начало проверку обстоятельств инцидента. Информации о причине неисправности двигателя пока нет.