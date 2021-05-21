Ан-2 совершил аварийную посадку в Тюменской области. Фото

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в селе Лайтомак в Тюменской области. В распоряжении «360» оказались фото с места.

Очевидцы рассказали «360», что на борту находились семь человек. Они отделались ушибами. Пресс-служба авиакомпании «Ютэйр» заявила РИА «Новости», что всего в самолете летели девять человек: два члена экипажа и семь пассажиров.

Источник фото: телеканал «360»

«По предварительным данным, два пассажира получили ушибы», — сказано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место выехала следственная группа.

По данным надзорного ведомства, около 15:00 (13:00 по московскому времени) 21 мая при посадке самолета в Лайтамаке произошел «подлом стойки шасси». Ан-2 летел из Тобольска в Лайтамак. Он садился в штатном режиме. Причины случившегося пока неизвестны.