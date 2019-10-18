АН-148 при посадке в Якутии выкатился за пределы взлетной полосы
В якутском городе Мирный пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
СМИ: доклад МАК подтвердил основную версию жесткой посадки А321 в ПодмосковьеПодробнее
Самолет следовал из Иркутска, на борту находился 61 человек. СМИ пишут, что он принадлежал компании «Ангара».
По последним данным, у самолета нет повреждений, из пассажиров никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
Ранее сообщалось, что в Афганистане упал военный вертолет. В аварии погибло семь человек.