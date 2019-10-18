АН-148 при посадке в Якутии выкатился за пределы взлетной полосы

В якутском городе Мирный пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Самолет следовал из Иркутска, на борту находился 61 человек. СМИ пишут, что он принадлежал компании «Ангара».

По последним данным, у самолета нет повреждений, из пассажиров никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Афганистане упал военный вертолет. В аварии погибло семь человек.