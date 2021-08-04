Ан-12 с отказавшим двигателем приземлился в Перми

Самолет Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина вынужденно сел в аэропорту Перми Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ан-12М летел из Иванова в Нижневартовск, но в 14:00 (12:00 по местному времени) он был вынужден приземлиться в Перми. По предварительным данным, причиной стал отказ первого двигателя.

Руководитель полетов аэропорта объявил тревогу, к месту посадки направили аварийно-спасательную команду. В итоге самолет смог приземлиться штатно. На борту находились восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливает Пермская транспортная прокуратура. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. На место вынужденной посадки Ан-12 также выехала следственно-оперативная группа.