Амурского тигра обнаружили мертвым в Хабаровском крае

В Хабаровском крае нашли тело амурского тигра. Краснокнижному животному было около 10 лет. Его останки лежали недалеко от дороги. В Минприроды рассказали, что теперь правоохранители заведут уголовное дело.

Тело мертвого хищника обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты в районе имени Лазо, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.

«Возраст ориентировочно около 10 лет. <…> Видимых следов воздействия человека — пуль, ранений, капканов — не обнаружено», — отметил представитель Минприроды. Причины, по которым погиб тигр, предстоит установить.

Животное лежало рядом с дорогой, в 300 метрах от ключа Пологий. Недалеко находится село Гвасюги.

На место происшествия направили следственную группу и специалистов по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными. Останки тигра переправили в Уссурийск, где специалисты Центра изучения болезней диких животных проведут необходимые экспертизы.

«По этому факту будет заведено уголовное дело, так как речь идет о краснокнижном животном», — подчеркнули в Минприроды.

Амурский тигр считается самым крупным подвидом тигра на планете и занесен в Красные книги России и мира. Численность популяции этих животных, по данным учета 2014–2015 годов, составляла до 540 особей.