Амурский тигр погиб под колесами поезда в Хабаровском крае

Поезд насмерть сбил амурского тигренка в Хабаровском крае. Животное вышло под колеса движущегося поезда. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

Ситуация произошла 16 января на железнодорожном перегоне Аван — Котиково. Останки погибшего зверя передали сотрудникам полиции. Судя по внешнему виду тигренка, его возраст составляет не больше года.

«В ближайшее время он будет доставлен в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории», — рассказали в ведомстве.