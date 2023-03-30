Происшествия 30 марта 2023, 18:26 Амурский тигр едва не убил человека в Хабаровском крае

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Инцидент с нападением амурского тигра на человека произошел в Хабаровском крае в 40 километрах от поселка Мухен 28 марта. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Хищник напал на тракториста лесозаготовительной бригады, когда тот осматривал технику. Рядом находившиеся коллеги смогли освободить его из лап тигра.

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Пострадавшего с переломами ног, рук и грудной клетки доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Тигра поймали и отправили в центр реабилитации. Он выглядит истощенно и болезненно.