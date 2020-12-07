Амурская тигрица погибла под колесами авто в Хабаровском крае

В Хабаровском крае машина насмерть сбила самку амурского тигра. Животное получило серьезную травму, шансов выжить в ДТП у него не было.

Хищник вышел на дорогу ранним утром в Нанайском районе, сообщили на сайте «Амурский тигр». Предварительно установлено, что водитель автомобиля не смог вовремя среагировать на вышедшего на проезжую часть тигра.

«Безусловно, это большая трагедия, ведь погибло животное в полном расцвете сил, причем, самка, что трагично вдвойне», — отметил генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Он добавил, что авария произошла на неосвещенном участке трассы. Во время столкновения удар пришелся прямо в голову тигрице — выжить она бы не смогла. После произошедшего находившийся за рулем мужчина сам вызвал полицию.

На место происшествия прибыли полицейские, специалисты службы регионального охотничьего надзора и сотрудники центра «Амурский тигр». Труп животного нашли на обочине, в нескольких метрах от столкновения. При жизни оно находилось в хорошей физической форме и было упитанным.

«Мы надеемся на объективное расследование и со своей стороны окажем посильную помощь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — заключил Арамилев.

Амурский тигр считается самым крупным подвидом тигра на планете и занесен в Красные книги России и мира.