Американцы напоили пивом аллигатора
В штате Флорида двое молодых людей поймали аллигатора, напоили пивом и заставили кусаться, сообщил «Царьград» со ссылкой на New York Post.
Небольшой аллигатор стал жертвой местных жителей во Флориде. Поймав рептилию и напоив ее пивом, парни стали подставлять руку в пасть пойманному животному.
Прохожие сняли инцидент на видео. По их словам, аллигатор пытался вырваться и не хотел никого кусать. Однако только укусив одного из мучителей, животное смогло вырваться на свободу.
Очевидцы сообщили в полицию о произошедшем. Хулиганам предстоит выплатить штраф в несколько сотен долларов.