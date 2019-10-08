Американцы напоили пивом аллигатора

Небольшой аллигатор стал жертвой местных жителей во Флориде. Поймав рептилию и напоив ее пивом, парни стали подставлять руку в пасть пойманному животному.

Прохожие сняли инцидент на видео. По их словам, аллигатор пытался вырваться и не хотел никого кусать. Однако только укусив одного из мучителей, животное смогло вырваться на свободу.

Очевидцы сообщили в полицию о произошедшем. Хулиганам предстоит выплатить штраф в несколько сотен долларов.