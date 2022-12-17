Происшествия 17 декабря 2022, 05:30 Американца арестовали в Огайо за ограбление банка на один доллар Dayton Daily News: американец в Огайо ограбил банк на один доллар Unsplash

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Гражданин США Алекс Уилсон пришел в отделение Fifth Third Bank в Огайо и попросил кассира передать ему один доллар, а затем вызвать полицию, сообщила газета Dayton Daily News.

Сотрудница финансового учреждения выполнила все требования грабителя и положила на стойку долларовую купюру. Однако злоумышленник даже к ней не притронулся. Уилсон дождался прибытия правоохранителей и спокойно сдался.

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После обыска оказалось, что при нем не было даже оружия. Но это не помешало предъявить обвинение Уилсону. Ему назначили залог в размере 25 тысяч долларов. На допросе он признался, что перед совершением налета зашел в ресторан Chipotle, чтобы сходить в туалет. Свое странное поведение мужчина объяснил тем, что нервничал.

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