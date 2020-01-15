    15 января 2020, 22:46

    Американскую авиабазу закрыли из-за вооруженного человека

    Кирилл Фролов

    Авиабазу Мак-Ги Тайсон в американском штате Теннеси перекрыли из-за сообщений о подозрительном вооруженном человеке. Об этом сообщила в Twitter журналистка местного телеканала WATE 6 Мэдисен Киви.
    Американскую авиабазу закрыли из-за вооруженного человека

    Один из курсантов заметил подозрительного человека с винтовкой, рассказали репортеру.

    Аэродром заблокирован, сообщений о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба Нацгвардии штата. Там добавили, что сотрудники Национальной гвардии работают на авиабазе совместно с другими правоохранительными органами после получения «сообщений о подозрительной деятельности».

    Все курсанты, инструкторы и другие сотрудники авиабазы найдены, сообщил WATE 6 представитель базы.

    Киви опубликовала фото и видео с места происшествия. На кадрах видны легковушки, припаркованные на обочине шоссе, ведущем к военному аэродрому, а также проезжающие мимо полицейские машины и пролетающий военный вертолет.

    6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) произошла стрельба. Огонь по сослуживцам открыл лейтенант саудовских ВВС Мухаммад аш-Шамрани. Вместе с группой саудовских военных летчиков он стажировался в США.

    В результате погибли трое курсантов. Произошедшее квалифицировали как теракт.