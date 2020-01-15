Американскую авиабазу закрыли из-за вооруженного человека
Один из курсантов заметил подозрительного человека с винтовкой, рассказали репортеру.
Аэродром заблокирован, сообщений о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба Нацгвардии штата. Там добавили, что сотрудники Национальной гвардии работают на авиабазе совместно с другими правоохранительными органами после получения «сообщений о подозрительной деятельности».
Все курсанты, инструкторы и другие сотрудники авиабазы найдены, сообщил WATE 6 представитель базы.
Киви опубликовала фото и видео с места происшествия. На кадрах видны легковушки, припаркованные на обочине шоссе, ведущем к военному аэродрому, а также проезжающие мимо полицейские машины и пролетающий военный вертолет.
6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) произошла стрельба. Огонь по сослуживцам открыл лейтенант саудовских ВВС Мухаммад аш-Шамрани. Вместе с группой саудовских военных летчиков он стажировался в США.
В результате погибли трое курсантов. Произошедшее квалифицировали как теракт.