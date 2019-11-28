Американского туриста обокрали у входа в Эрмитаж

По словам потерпевшего, его обокрали накануне у входа в музей. Мужчина уточнил, что в кошелке у него лежали водительские права, 16 тысяч рублей и банковские карточки. По данным информагентства, он обратился в полицию, чтобы получить справки для страховой компании. Отмечается, что в Северную столицу он прибыл как турист.