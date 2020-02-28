    28 февраля 2020, 18:50

    Американского педиатра обвинили в распространении детской порнографии

    Дарья Морозова

    Психолога Грегори Рэйми из детской больницы в Огайо обвинили в распространении детской порнографии. Сейчас он задержан и ждет суда. Об этом сообщил сайт «Экспресс газета» со ссылкой на генерального прокурора штата Дейва Йоста.

    «Это вопиющее злоупотребление доверием пациентов, не говоря уже о доверии общественности, со стороны врача ужасно», — заявил прокурор.

    Он добавил, что есть все необходимые доказательства, осталось доказать виновность врача в суде. Если его признают таковым — Рэйми будет сидеть до конца жизни.