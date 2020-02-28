Американского педиатра обвинили в распространении детской порнографии

«Это вопиющее злоупотребление доверием пациентов, не говоря уже о доверии общественности, со стороны врача ужасно», — заявил прокурор.

Он добавил, что есть все необходимые доказательства, осталось доказать виновность врача в суде. Если его признают таковым — Рэйми будет сидеть до конца жизни.