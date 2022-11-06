Американский певец Аарон Картер скончался в 34 года | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 03:46 Американский певец Аарон Картер скончался в 34 года Певец Аарон Картер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии YouTube

Читать 360tv в

Известный американский певец и звезда реалити-шоу, младший брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон скончался в 34 года. Его тело было найдено в собственном доме в Калифорнии, сообщил портал TMZ.

По данным источников, в службу экстренной помощи позвонили по поводу утопления. Скончавшийся Картер находился в ванне.

Реклама

Представитель шерифа Лос-Анджелеса сообщил The New York Post, что полицейские утром прибыли в резиденцию Картера. Официальная причина смерти артиста неизвестна.

Реклама

«С большим сожалением подтверждаю, что Аарон Картер был найден без сознания сегодня утром в своем доме в Палмдейле, штат Калифорния», — заявил представитель Картера.

Ранее сообщалось о смерти известного российского журналиста Леонида Шинкарева в Швейцарии. Более 30 лет он проработал в газете «Известия». В начале ноября умерла ярославская актриса Светлана Спиридонова.