Американский певец Аарон Картер скончался в 34 года | 360°

06 ноября 2022, 03:46
Американский певец Аарон Картер скончался в 34 года
Певец Аарон Картер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии
Известный американский певец и звезда реалити-шоу, младший брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон скончался в 34 года. Его тело было найдено в собственном доме в Калифорнии, сообщил портал TMZ.
По данным источников, в службу экстренной помощи позвонили по поводу утопления. Скончавшийся Картер находился в ванне.
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Представитель шерифа Лос-Анджелеса сообщил The New York Post, что полицейские утром прибыли в резиденцию Картера. Официальная причина смерти артиста неизвестна.
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«С большим сожалением подтверждаю, что Аарон Картер был найден без сознания сегодня утром в своем доме в Палмдейле, штат Калифорния», — заявил представитель Картера.
Ранее сообщалось о смерти известного российского журналиста Леонида Шинкарева в Швейцарии. Более 30 лет он проработал в газете «Известия». В начале ноября умерла ярославская актриса Светлана Спиридонова.
США
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