Происшествия 13 мая 2023, 00:21 Американский дрон нашли в центре Луганска РИА «Новости»: в центре Луганска обнаружили американский БПЛА РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат американского производства нашли во дворе многоквартирного дома в центре Луганска. Предположительно, он разбился после столкновения с крышей, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении он разбился», — рассказал он.

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По словам очевидцев, беспилотник рухнул после столкновения с домом незадолго до ракетного удара, Эту информацию сейчас проверяют силовые структуры.

Украинские боевики обстреляли Луганск крылатыми ракетами 12 мая. Согласно предварительным данным СЦКК, ВСУ использовали снаряды оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». При атаке Луганска пострадали шесть детей и депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что снаряды полностью разрушили и повредили административные здания предприятий и объекты гражданской инфраструктуры.