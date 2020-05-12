Американский блогер погиб в ДТП в свой день рождения

Авария произошла в воскресенье, 10 мая. Блогер находился на пассажирском кресле. За рулем автомобиля был участник шоу «Мастер тату» Дэниел Силва.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, врезался в дорожный знак, а потом в дерево. Участник шоу «Мастер тату» не получил серьезных травм, а вот Ла Бэрри скончался на месте, так как на сторону, где он сидел, пришелся удар.