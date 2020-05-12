12 мая 2020, 18:11
Американский блогер погиб в ДТП в свой день рождения
Кори Ла Бэрри, популярный американский блогер, погиб в аварии в свой 25-й день рождения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Авария произошла в воскресенье, 10 мая. Блогер находился на пассажирском кресле. За рулем автомобиля был участник шоу «Мастер тату» Дэниел Силва.
Сообщается, что водитель не справился с управлением, врезался в дорожный знак, а потом в дерево. Участник шоу «Мастер тату» не получил серьезных травм, а вот Ла Бэрри скончался на месте, так как на сторону, где он сидел, пришелся удар.