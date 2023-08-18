Происшествия 18 августа 2023, 18:52 Американский беспилотник заметили над Черным морем Flightradar: беспилотник США пролетел в 100 километрах от Сочи над Черным морем United States Air Force

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Стратегический беспилотник- разведчик RQ-4B Global Hawk на протяжении девяти часов находится над акваторией Черного моря, совершая непрерывное наблюдение. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию ситуации в воздушном пространстве сервиса Flightradar.

Согласно проложенному маршруту, дрон вылетел с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии в в пятницу, 18 августа. После вхождения в воздушное пространство над акваторией Черного моря он начал патрулирование вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

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В ходе полета он приближался на расстояние в 100 километров от Сочи и около 150 километров к Севастополю. Сбор данных беспилотник проводит на высоте 15−16 километров.

В начале августа экипаж российского истребителя Су-30 отогнал американский беспилотник-разведчик от границы. Минобороны сообщало, что после обнаружения неустановленной воздушной цели над акваторией Черного моря в воздух подняли истребитель Су-30.

После приближения экипаж выяснили, что к воздушной границе России приблизился американский дрон-разведчик MQ-9A Ripper. Но при появлении истребителя дрон резко поменял маршрут и улетел.