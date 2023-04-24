Происшествия 24 апреля 2023, 11:12 Американский беспилотник без боезаряда нашли под Ногинском Беспилотник с американским двигателем без взрывчатки упал в Богородске под Ногинском Unsplash

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Небоевой дрон с американским двигателем нашли возле садового товарищества под Ногинском в Подмосковье. Силовики вычислят, кто его запустил и с какой целью, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Беспилотный летательный аппарат обнаружили у садового товарищества на окраине Богородского округа и вызвали полицию. Специалисты осмотрели находку.

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Дрон весом 100 килограммов работал на американском двигателе внутреннего сгорания и не нес боевой части — на нем не обнаружили взрывчатых веществ. Силовики начали проверку, чтобы выяснить принадлежность аппарата.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что женщина нашла в лесу возле СНТ «Заря» в Богородском округе рухнувший беспилотник с 17 килограммами взрывчатки.

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