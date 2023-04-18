Происшествия 18 апреля 2023, 09:01 Американские дипломаты попали под обстрел в Судане Госсекретарь Блинкен подтвердил обстрел дипконвоя США в Судане без пострадавших

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В Судане обстреляли дипломатический конвой США. Никто не пострадал. Факт нападения подтвердил на встрече министров иностранных дел стран G7 в Японии госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание Al Arabiya.

Он заявил, что американских дипломатов обстреляли 17 апреля. Никто из работников не пострадал, однако в США осудили это нападение и назвали безрассудным.

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«Все наши сотрудники в безопасности и невредимы. Но это действие было безрассудным, безответственным и, конечно, небезопасным», — сказал госсекретарь.

Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с командующими суданскими вооруженными силами и силами оперативной поддержки, призвал остановить огонь и обеспечить поставку гумпомощи.

По информации издания, ситуация в Судане обострилась неделю назад, а самое массовое столкновение случилось 15 апреля. Конфликт между армией и военизированными формированиями унес жизни около 200 человек, еще 1,8 тысячи жителей получили ранения. Бронированный автомобиль США обстреляли силы быстрого реагирования, выпустив около 100 пуль.

Еще одно нападение устроили на посла Евросоюза в Судане на территории его резиденции. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал это грубым нарушением Венской конвенции.