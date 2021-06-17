Американка пропала в Нижегородской области. Ее могли похитить

В Нижегородской области волонтеры начали поиски студентки из США Кэтрин Сероу. Последний раз ее видели недалеко от ее дома в городе Бор, сообщили в нижегородском СК.

Американка проживает в Нижнем Новгороде уже около трех лет. Там она сначала обучалась в университете на адвоката, но потом перевелась на филологический факультет. До переезда в Россию служила в армии США.

В Боре студентка снимала квартиру. Знакомые отзываются о ней положительно. У девушки много друзей, но из них никто не знает, где она сейчас. Незадолго до своего исчезновения она написала своей матери в Калифорнию, что едет на машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. И с тех пор она не выходила на связь.

Поиски девушки начались вечером в среду. Правоохранители побывали дома у американки и изъяли технику, чтобы понять, с кем она могла общаться перед своим исчезновением. Телефон студентки потерял связь в районе деревни Рекшино недалеко от реки Линда. Близкие девушки уверены, что она не могла оказаться там по своей воле, так как в этом районе у нее нет знакомых, и непонятно, зачем ей понадобилось ехать туда вечером.

К поисковым мероприятиям подключились сотрудники полиции, СК и волонтеры. Возбуждено дело по статье «Убийство».