22 января 2020, 13:14
Американец случайно подстрелил сына и себя
В США мужчина играл с четырехлетним сыном и в процессе случайно подстрелил его и себя. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.
По данным портала «Русская планета», у 36-летнего американца был при себе заряженный пистолет, когда они с сыном в шутку боролись на кровати. В момент игры оружие выпало и выстрелило в отца и в ребенка.
Пострадавшие доставлены в больницу. Ранение мужчины не угрожает жизни, он уже поправляется. Состояние мальчика критическое.
Полиция проводит проверку по данному инциденту.