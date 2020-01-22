Американец случайно подстрелил сына и себя

По данным портала «Русская планета», у 36-летнего американца был при себе заряженный пистолет, когда они с сыном в шутку боролись на кровати. В момент игры оружие выпало и выстрелило в отца и в ребенка.

Пострадавшие доставлены в больницу. Ранение мужчины не угрожает жизни, он уже поправляется. Состояние мальчика критическое.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.