Американец ранил ножом пятерых посетителей ТРЦ и был убит
Неизвестный мужчина зале в торговый центр городка Хант Вэлли, расположенного в округе Балтимор американского штата Мэриленд, и достал нож. Он ранил пятерых человек. Местная полиция сообщила об этом на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел 28 сентября приблизительно в 14:00 по местному времени (21:00 мск).
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«Полиция подтвердила, что пять случайных людей получили ножевые ранения. Все они доставлены в районные больницы», — сказано в сообщении полиции.
Известно, что ранения не представляют опасности для жизни пострадавших.
Позднее стал известно, что прибывшие на место полицейские открыли стрельбу, чтобы нейтрализовать злоумышленника. Мужчина был убит. Личность его пока не установлена. Мотивы вооруженного нападения преступника выясняются.