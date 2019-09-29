Американец ранил ножом пятерых посетителей ТРЦ и был убит

Инцидент произошел 28 сентября приблизительно в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

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«Полиция подтвердила, что пять случайных людей получили ножевые ранения. Все они доставлены в районные больницы», — сказано в сообщении полиции.

Известно, что ранения не представляют опасности для жизни пострадавших.

Позднее стал известно, что прибывшие на место полицейские открыли стрельбу, чтобы нейтрализовать злоумышленника. Мужчина был убит. Личность его пока не установлена. Мотивы вооруженного нападения преступника выясняются.