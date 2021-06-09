Американец попал в аварию по вине цикад

В американском штате Огайо водитель разбил машину из-за влетевшей в окно цикады. О происшествии написала «Газета.ru» со ссылкой на Newsweek.

Мужчина был на пути в город Цинциннати. В открытое окно машины влетела цикада и ударилась в лицо водителя. От неожиданности мужчина потерял управление и врезался в опорную стойку.

В полиции сообщили, что водитель не пострадал благодаря подушкам безопасности, а вот его машина была разбита.

Ранее сообщалось, что несколько американских штатов терроризируют рои цикад. Нашествие насекомых специалисты связывают с жаркой погодой.