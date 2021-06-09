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    09 июня 2021, 14:10

    Американец попал в аварию по вине цикад

    Полина Гребенщикова

    В американском штате Огайо водитель разбил машину из-за влетевшей в окно цикады. О происшествии написала «Газета.ru» со ссылкой на Newsweek.

    Американец попал в аварию по вине цикад

    Мужчина был на пути в город Цинциннати. В открытое окно машины влетела цикада и ударилась в лицо водителя. От неожиданности мужчина потерял управление и врезался в опорную стойку.

    В полиции сообщили, что водитель не пострадал благодаря подушкам безопасности, а вот его машина была разбита.

    Ранее сообщалось, что несколько американских штатов терроризируют рои цикад. Нашествие насекомых специалисты связывают с жаркой погодой.