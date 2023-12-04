Происшествия 04 декабря 2023, 19:59 Американец погиб в краснодарском центре для мигрантов-нелегалов «Коммерсант»: гражданин США погиб в центре для нелегальных мигрантов в России РИА «Новости»

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Гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла нашли мертвым в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае. По одной из версий, мужчина мог совершить суицид, сообщил «Коммерсант».

Митчелла поместили в центр для нелегальных мигрантов после того, как суд в Сочи вынес постановление о его выдворении из России. Причиной стало нарушение правил въезда: у американца не было российского полиса медицинского страхования.

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Гражданин США тогда пояснял, что считал свой полис действующим в России. Свою вину в административном правонарушении мужчина признал.

По факту смерти американца в ночь на 4 декабря начали проверку. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы, указал источник газеты. При этом в региональном главке МВД издание не смогло получить комментарии.

Известно, что погибшему было 56 лет.