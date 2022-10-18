Amazon оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить материалы с пропагандой суицида | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 11:27 Amazon оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить материалы с пропагандой суицида Суд оштрафовал компанию Amazon на 1 млн рублей за отказ удалить данные о способах суицида unsplash

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Суд Москвы оштрафовал американскую компанию Amazon. Поводом стал отказ удалить из связанной с компанией соцсети фото с изображением способа совершения самоубийства. Сумма штрафа составила миллион рублей, сообщил ТАСС из зала суда.

Amazon.com, Inc. признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной к распространению в России информации». Максимальная санкция по этой статье для юридических лиц — штраф на четыре миллиона рублей.

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Запрещенные снимки обнаружил Роскомнадзор. Надзорный орган по крайней мере 19 раз направлял уведомление о необходимости удалить данные, однако в Amazon этого не сделали.

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Представители компании не пришли на заседание суда. Это первый случай, когда ее привлекают к ответственности за такое нарушение в России.

Также, по данным РЕН ТВ, мировой суд Москвы оштрафовал Amazon за неудаление материалов о наркотиках и их прекурсорах, причем штраф достиг трех миллионов рублей.