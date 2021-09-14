Алтайскому хирургу пригрозили увольнением за пьянство на работе

Министерство здравоохранения Алтайского края начало проверку в центральной городской больнице Бийска после сообщений СМИ, что пьяный хирург проколол щеку пациенту, пострадавшему в аварии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

В Минздраве сообщили, что о ситуации уже проинформировали главного врача. Если информация о происшествии подтвердится, то специалиста уволят.

«Подобное поведение недопустимо для доктора», — подчеркнули в ведомстве.

Собственную проверку начал региональный главк СК. Свидетели происшествия рассказали, что пострадавшего в аварии мужчину доставили в больницу для оказания первичной медицинской помощи, но нетрезвый врач не смог выполнить свои профессиональные обязанности должным образом. Никаких телесных повреждений пациент не получил.

По итогам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела. Действия медика попадают под статью «Неоказание помощи больному без уважительных причин».