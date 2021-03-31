Стала известна предварительная причина пожара в алтайском ТЦ

МЧС выяснило предварительную причину пожара, который произошел в одном из торговых центров на Алтае. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пожар произошел 24 февраля в Горно-Алтайске в торговом центре «Ткацкий-1». По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за мобильника, взорвавшегося в киоске на втором этаже. Пламя охватило около тысячи «квадратов». Основной части посетителей удалось эвакуироваться самостоятельно, оставшимся помогли пожарные. Никто не погиб и не пострадал.