Алтайский депутат подрался с приставами, которые хотели забрать его Lexus. Видео
Иномарку депутата Сергея Кухтуекова собирались погрузить на эвакуатор. Сам депутат наблюдал за происходящим вместе с сыном, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
В какой-то момент Кухтуеков взял канистру с бензином, а приставы решили ее отнять. Началась потасовка.
Сын депутата рассказал, что на место происшествия пришлось вызывать скорую помощь. Его отца увезли в клинику и «проверили на вменяемость». Сам Кухтуеков уверен, что на него оказали политическое давление, уточнил портал «Новости Горного Алтая».
Сергей Кухтуеков, по данным Федеральной службы служебных приставов, задолжал ГИБДД — у него есть неоплаченные штрафы. Кроме того, депутат не платил за услуги ЖКХ и аренду помещения. Против него открыто 69 исполнительных производств. Общая сумма по ним превышает миллион рублей.
Кухтуеков продавал китайцам баллончики с алтайским воздухом.
В конце марта в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии устроил пьяный дебош: он протаранил машины и размахивал половым органом.