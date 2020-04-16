Алтайский депутат подрался с приставами, которые хотели забрать его Lexus. Видео

Судебные приставы Горно-Алтайска арестовали Lexus местного депутата. Машину хотели забрать за долги, но слуге народа это не понравилось и он начал драку с сотрудниками ФСПП.

Иномарку депутата Сергея Кухтуекова собирались погрузить на эвакуатор. Сам депутат наблюдал за происходящим вместе с сыном, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

В какой-то момент Кухтуеков взял канистру с бензином, а приставы решили ее отнять. Началась потасовка.

Сын депутата рассказал, что на место происшествия пришлось вызывать скорую помощь. Его отца увезли в клинику и «проверили на вменяемость». Сам Кухтуеков уверен, что на него оказали политическое давление, уточнил портал «Новости Горного Алтая».

Сергей Кухтуеков, по данным Федеральной службы служебных приставов, задолжал ГИБДД — у него есть неоплаченные штрафы. Кроме того, депутат не платил за услуги ЖКХ и аренду помещения. Против него открыто 69 исполнительных производств. Общая сумма по ним превышает миллион рублей.

Кухтуеков продавал китайцам баллончики с алтайским воздухом.

В конце марта в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии устроил пьяный дебош: он протаранил машины и размахивал половым органом.