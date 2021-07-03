«Алтайский бройлер» загорелся в Бийске почти на 3 тысячах «квадратов»

Крупный пожар произошел на предприятии «Алтайский бройлер» в Бийске. Загорелась крыша производственных помещений. Очевидцы засняли полыхающий завод на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Огромный столб дыма видно из разных точек города.

По предварительной информации, возгорание произошло в той части промышленной зоны, где располагается предприятие группы «Черкизово», сообщило издание «Бийский рабочий». Местные жители при этом высказывали предположения, что загорелось трамвайное депо или предприятие «Сибприбормаш».

По данным СМИ, возгорание распространилось на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «ЧП Бийск»

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара пока неизвестны.

«Алтайский бройлер» является одним из крупнейших производителей мяса птицы.

Ранее в городе Александрове во Владимировской области произошел пожар на швейной фабрике. Возгорание заняло площадь 240 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.