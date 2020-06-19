Алтайская бабушка месяц истязала внука и его держала в погребе

В Алтайском крае 61-летняя женщина почти месяц издевалась над своим семилетним внуком. Она связывала ему руки и ноги и запирала в подвале своего дома.

Об этом сообщает пресс-служба местного СК. По данным следствия, пожилая родственница истязала своего внука с мая по июнь. Ребенок находится под ее опекой. Сейчас решается вопрос об изъятии малыша из семьи и передачи его в социальное учреждение.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела — за причинение физических или психических страданий в отношении несовершеннолетнего и за незаконное лишение свободы.

«Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечает ведомство.

Ранее в Брянске семилетнюю девочку забрали в больницу от опекунов-алкоголиков. Она около двух недель находилась без присмотра. Ее обнаружили в сильном истощении и с обмороженными ногами.