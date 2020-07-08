Альпинистка сорвалась с горы недалеко от Красной Поляны. Видео
Альпинисты отправились на гору Кепша, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Девушка упала во время прохождения сложного участка. Она ударилась головой и получила перелом.
Спутник, шедший в связке с пострадавшей, оказал ей помощь и наложил импровизированную шину из веток. С вертикальной скалы спуститься у молодых людей не получилось, и они вызвали помощь.
На поиски спортсменов отправились специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Они поднялись на гору, укрепили маршрут дополнительными веревками и спустили девушку к подножию горы.
Медики отряда наложили ей шину, обработали рану на голове и зафиксировали шею специальным воротником. Травмированную альпинистку доставили в больницу Красной Поляны.
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