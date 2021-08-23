Альпинистка разбилась в горах Татарстана

Альпинистка 1986 года рождения погибла в Камско-Устьинском районе Татарстана. Она упала с высоты 20–30 метров в горах у Юрьевских пещер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось 22 августа, написала газета «Коммерсант». Молодая женщина скончалась, когда спасатели при помощи фельдшера ЦРБ Камско-Устьинского района поднимали ее с отвесного склона. Пострадавшую должны были предать медикам скорой помощи. По предварительным данным, падение произошло из-за обрыва веревки.