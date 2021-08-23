Альпинистка погибла в Татарстане

В Татарстане 35-летняя альпинистка сорвалась с высоты и погибла. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Женщина упала из-за оборвавшейся веревки, которая держала ее на скале у Юрьевских пещер. Спасатели, полицейские и медики смогли добраться к месту падения только пешком. Альпинистка на момент их прибытия была еще жива. После того, как ее перенесли с отвесного склона на ровную площадку, медики попытались провести реанимационные мероприятия, но она скончалась.