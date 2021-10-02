Альпинист пропал во время восхождения на камчатский вулкан

Спасатели приступили к поискам пропавшего на Камчатке альпиниста. Мужчина поднимался к вершине вулкана Ключевская сопка с товарищем, но из-за плохой погоды потерялся и не выходит на связь. Поиски планируют вести до наступления темноты 2 октября, сообщил сайт краевого управления МЧС.

На поиски альпиниста из поселка Ключи отправились три спасателя на двух единицах техники. Группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО надеется найти его до наступления темноты. Готовы прийти на помощь коллегам и спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда из Петропавловска-Камчатского.

Сигнал бедствия в МЧС подал второй участник восхождения 1 октября. Он сообщил, что альпинисты начали восхождение еще 27 сентября. На высоте 4000 метров погода сильно ухудшилась, и чтобы переждать ее мужчины укрылись в импровизированном укрытии из снега. Позже альпинисты решили разделиться и спуститься на высоту 2600 метров, где находится небольшой домик.

Первый отправился вниз прямиком по направлению к дому, а второй решил спуститься через перевал на высоте 3300 метров. Спустя два дня он добрался до места, но товарища там не нашел. Сигнал о помощи он подал в МЧС. Самого мужчину доставят в поселок Ключи, его состояние удовлетворительное. А погодные условия оставляют желать лучшего — в горах холодно и бушует метель.

Пять человек погибли при восхождении на Эльбрус. К спасательной операции привлекли 69 специалистов.