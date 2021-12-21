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    21 декабря 2021, 23:54

    Пенсионера из Магнитогорска поймали на продаже паленого алкоголя и табака

    Полина Гребенщикова

    Пенсионера из Магнитогорска заподозрили в нелегальной торговле алкоголем и табаком. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Челябинской области.

    В ведомстве сообщили, что у подозреваемого, мужчины 1960 года рождения, изъяли поддельный алкоголь и табачные изделия на сумму около миллиона рублей. Торговал алкоголем и табаком мужчина «в гаражах на территории Правобережного и Ленинского районов».