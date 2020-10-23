Громкая музыка и плачущий ребенок. Сосед рассказал о жизни пары, выбросившей тело младенца в реку

Жительница Челябинска, которая призналась, что выбросила тело семимесячного сына в реку, периодически устраивала в квартире гулянки, заявили «360» ее соседи. На женщину и ее сожителя неоднократно жаловались, но все было бесполезно.

«Они алкаши и тунеядцы. Ничего не делали, не работали, пили только. Она появилась тут месяц назад или два. Ребенок вечно плакал, орал. Там музыка, дискотеки. Я писал на них заявления в полицию — все бесполезно», — рассказал «360» сосед пары по подъезду.

Ранее стало известно о похищении семимесячного мальчика в Челябинске. О преступлении сообщила его мать, однако позднее женщина призналась, что ребенок умер от болезни. А тело сына, по ее словам, она вместе с сожителем выбросила в реку Миасс. Теперь делом занимается Следственный комитет.

Полиция нашла тело ребенка в реке Миасс. Выяснилось, что мальчика мог убить сожитель его матери, уронив его во время купания. Мужчина и женщина часто выпивали и принимали наркотики, они оба были ранее судимы, пишут СМИ. Ребенка уже изымали из семьи и отдавали в дом малютки. Однако месяц назад мать забрала его домой.