Альфа-Банк поощрит сотрудников, которые смогли вывести заложников
«Безусловно, она действовала по инструкции, как и другие сотрудники. Я бы не умалял и их действия. Все сотрудники банка проходят обучение, потому что исторически банки всегда подвергались посягательствам. Они показали, что то обучение, которое они проходили, не прошло даром. И мы хотим их поощрить. Это то, о чем приятно подумать», — рассказал Гиязов.
Он считает, что мужчина, который взял людей в заложники, скорее хулиган, нежели террорист.
«Всем надо успокоиться. Безусловно, это стресс. Хотя, скорее это, (захват заложников — прим. ред.) хулиганство, чем что-то серьезное», — заявил представитель банка.
Сейчас с сотрудниками филиала общаются полицейские.
Инцидент случился днем 23 мая в здании Альфа-Банка на Земляном Валу. Мужчина с рюкзаком службы доставки зашел в здание и начал угрожать взрывом. Сотрудники успели нажать тревожную кнопку и вывести всех, кто был в банке, кроме одного посетителя. Преступника спустя некоторое время задержали во время штурма. Никто не пострадал.