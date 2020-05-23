Альфа-Банк поощрит сотрудников, которые смогли вывести заложников

В Альфа-Банке хотят поощрить сотрудников, которые слаженно сработали во время захвата одного из филиалов. Директор по коммуникациям и маркетингу банка Алексей Гиязов рассказал «360» о работнице, которая нажала на тревожную кнопку.

«Безусловно, она действовала по инструкции, как и другие сотрудники. Я бы не умалял и их действия. Все сотрудники банка проходят обучение, потому что исторически банки всегда подвергались посягательствам. Они показали, что то обучение, которое они проходили, не прошло даром. И мы хотим их поощрить. Это то, о чем приятно подумать», — рассказал Гиязов.

Он считает, что мужчина, который взял людей в заложники, скорее хулиган, нежели террорист.

«Всем надо успокоиться. Безусловно, это стресс. Хотя, скорее это, (захват заложников — прим. ред.) хулиганство, чем что-то серьезное», — заявил представитель банка.

Сейчас с сотрудниками филиала общаются полицейские.

Инцидент случился днем 23 мая в здании Альфа-Банка на Земляном Валу. Мужчина с рюкзаком службы доставки зашел в здание и начал угрожать взрывом. Сотрудники успели нажать тревожную кнопку и вывести всех, кто был в банке, кроме одного посетителя. Преступника спустя некоторое время задержали во время штурма. Никто не пострадал.