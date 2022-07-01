Александровский суд вынес приговор водителю за смерть пассажира

Суд в Александрове (Владимирская область) вынес приговор мужчине, которого признали виновным в смерти человека в ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что 29 октября прошлого года мужчина с пассажиром в машине ехал по городу, превышая скорость. Автомобиль вылетел в кювет. Пассажир получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

Водителя приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении.