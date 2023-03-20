Происшествия 20 марта 2023, 10:52 Александровку в ДНР обстреляли 10 ракетами СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли поселок Александровка 10 ракетами реактивной системы залпового огня. О нападении сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь вели в 08:00 из села Максимильяновка. Вооруженные силы Украины выпустили по поселку 10 реактивных ракет. Тип РСЗО в представительстве не уточнили. Пострадали два частных дома на улицах Горького и Шевченко.

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Утром 20 марта они также дважды атаковали Донецк — сначала Киевский, затем Куйбышевский районы из Авдеевки и Нетайлово. По городу выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра и три — 155 миллиметров.

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По подсчетам представительства, с 17 февраля 2022 года ВСУ 16 308 раз обстреляли территорию республики, в том числе 15 976 раз с применением тяжелого вооружения. Украинские войска выпустили 103 736 снарядов разного калибра, в том числе 250 ракет РСЗО HIMARS американского производства.