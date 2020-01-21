21 января 2020, 22:23
Александр Емельяненко оказался за решеткой на 7 суток
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оказался арестован за нарушение общественного порядка на семь суток, сообщил портал «Кубанские новости».
Инцидент произошел под Анапой на базе отдыха «Спорт» в селе Супсех. Спортсмен вел себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения.
Бойца задержали сотрудники полиции. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщила «Газета.ru». В итоге Емельяненко задержали на семь суток.
В апреле 2020 года состоится поединок Емельяненко против Магомеда Исмаилова в рамках турнира организации АСА. В Анапе спортсмен готовится к предстоящему бою.