Алчного мужа обвинили в убийстве жены с помощью змей

Мужчина несколько раз пытался убить свою жену с помощью змей. В первый раз, 2 марта, он подбросил ей в кровать цепочную гадюку. Она укусила женщину, после чего ей пришлось провести два месяца в больнице. Затем женщину привезли в дом к родителям, чтобы она пришла в себя.

Вторая попытка состоялась 7 мая. 27-летний муж бросил в спящую жену кобру. Он остался в комнате и сделал вид, что ничего не произошло. Утром, после криков матери, которая обнаружила свою дочь мертвой, он вместе с родителями отвез супругу к медикам. Женщина скончалась от укуса кобры, позже ее нашли в спальне.

Через несколько дней после смерти супруги мужчина попытался завладеть имуществом жены, чем и привлек к себе подозрение. И его, и продавца змей задержали сотрудники правоохранительных органов.