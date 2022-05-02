Алая ночь: лесные пожары в Красноярском крае сняли на видео

Пожары в Минусинском районе Красноярского края уничтожили около 170 гектаров лесного массива. В регионе ввели режим ЧС. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Минусинска.

«В связи со сложной пожарной обстановкой в районе сел Знаменка, Лугавское и поселка Озеро Тагарское Минусинского района главой Минусинского района объявлен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили представители ведомства.

Кадры горящего лесного массива попали в Сеть. На них видны огромные языки пламени, что свидетельствует о повышенной интенсивности пожаров.

ЕДДС Минусинска сообщила, что для жителей Знаменки объявили эвакуацию в пункт временного размещения в селе Селиваниха Минусинского района. О жертвах и пострадавших от новой вспышки лесных пожаров в регионе пока не сообщается.

Ранее в этом же районе Красноярского края режим ЧС вводили 2 апреля. Тогда пламя перекинулось на деревья с загоревшегося мусора.