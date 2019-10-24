Алабяно-Балтийский тоннель в Москве встал из-за ДТП

В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве столкнулось несколько автомобилей. Очевидцы говорят, что движение сильно затруднено в обе стороны. Дорожная ситуация осложнена тем, что сейчас в столице час пик.

«Я мимо проезжал. Там столкновение двух или трех машин, одна точно „газель“. Вторая сзади в нее врезалась, какой-то кроссовер. Мужчины повыходили из машин, пытались открыть двери кроссовера, но не смогли. Водитель, возможно, сознание потерял, да и машину будет не так просто открыть. Судя по тому, как один другого догнал, скорость была высокая. Была и третья машина, она стояла просто за кроссовером непонятно почему. Средняя полоса перекрыта», — рассказал «360» очевидец столкновения.

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В ГИБДД столицы факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили. В дорожной полиции заверили, что пострадавших в результате аварии нет.

«Без пострадавших, три единицы транспорта. Движение сейчас затруднено — час пик. Полосы не перекрывали», — подтвердили в ГИБДД.